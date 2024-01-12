نهاية مأساوية لبنت الـ18 سنة.. جثة متفحمة في منزل بالبدرشين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت فتاة حياتها وأضرمت النار في جسدها بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

"صابرين.ع." 18 سنة، لم تتحمل تعنيف والدها ونهره لها على حديثها في الهاتف باستمرار فسكبت على جسدها مادة سريعة الاشتعال وأضرمت النار في نفسها.

مع عودة أسرتها للمنزل، اكتشفوا الطامة الكبرى، ونقلوها إلى المستشفى المركزي في محاولة لإنقاذها لكن دون جدوى، حروق طالت أعضاءها الحيوية لتفرق الحياة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.