وفاة والدة وكيل الأزهر بمستشفى باب الشعرية الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفيت صباح اليوم الجمعة، والدة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والتي كانت تعالج بمستشفى سيد جلال الجامعي "باب الشعرية"، التابع لكلية طب البنين بالقاهرة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة والدة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم، من مسقط رأسها بمحافظة الغربية.

في الوقت نفسه، تقدم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، بخالص العزاء، وصادق المواساة للدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الازهر الشريف، في وفاة والدته

وأعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية، بالقطاع والمناطق، ومديرو العموم، وجميع العاملين، عن خالص عزائهم للدكتور محمد الضويني، داعين المولى -عز وجل- أن يغفر لها ذنوبها، وأن يتقبلها عنده مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".