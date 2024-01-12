منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.. موعد انطلاق معارض "أهلا رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق معارض "أهلا رمضان" منتصف فبراير المقبل واستمرارها لمدة شهر.

وأوضح الوزير، خلال لقائه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض "أهلا رمضان"، أنه سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة، بحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة.

وأشار المصيلحي إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض، لزيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات والمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها الستة أشهر، مثنيا على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

وشدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من2 إلى 3 شهور فضلا عن التعاقدات الجارية، وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

من جانبه، قال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال إن السلاسل التجارية ستشارك في معارض "أهلا رمضان" بعمل ركن أو جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار "أهلا رمضان" وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض "أهلاً رمضان".

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستوفر "كوبونات" بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين أو أي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.