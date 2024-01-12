الأرصاد": الحرارة تصل لـ "درجتين" بهذه المدينة اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وجاءت مدينة سانت كاترين، وفق بيان الأرصاد، في صدارة قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى 2 درجة مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 3 درجات مئوية.

واحتلت محافظة أسيوط ثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ5 درجات مئوية، ثم مدينة سيوة ومحافظة الوادي الجديد كرابع أكثر المناطق برودة بـ6 درجات مئوية.

وكشفت الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أنه يسود حالة الطقس خلال الساعات القادمة اليوم، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأعلنت الهيئة، تأثر حالة الطقس بنشاط للرياح، على مسطح البحر المتوسط؛ يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج بما يتجاوز 3 أمتار.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية.

- السواحل الشمالية ١٨ درجة مئوية.

- جنوب سيناء ٢٣ درجة مئوية.

- شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية.

- جنوب الصعيد ٢٢ درجة مئوية.