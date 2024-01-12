اندلاع حريق بشقة في بولاق الدكرور.. والحصيلة مصابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور صباح الجمعة ما أسفر عن حالتي إصابة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منزل بكفر طهرمس.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء قيادة نائبه بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص اندلاع حريق بشقة بالطابق الأول لعقار مكون من 6 أدوار بشارع محمد حسين، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى المستشفى للعلاج.

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