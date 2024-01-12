قيمتها 6 ملايين.. إحباط ترويج 820 طربة حشيش في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملة مكبرة لضبط وملاحقة المتهمين بالاتجار في بالمواد المخدرة وترويجها بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عنصر إجرامي- مقيم بمحافظة القليوبية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 820 طربة لمخدر الحشيش وزنت 82 كيلو جرام وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي، وقُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 5 مليون و750 ألف جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.