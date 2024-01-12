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"كيانات مشروعة وتجارة عُملة".. ضبط شخص لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.


وكشفت التحقيقات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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