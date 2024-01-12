"كيانات مشروعة وتجارة عُملة".. ضبط شخص لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.



وكشفت التحقيقات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.