مصر للطيران: تشغيل رحلة مباشرة إلى مصراتة الليبية اعتبارا من 25 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلى مصراتة بليبيا، وذلك استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا، ونظراً لزيادة الحركة بين البلدين الشقيقين .

وقال زكريا - في تصريح اليوم الجمعة - إنه من المقرر بدء تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير الحالي بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم خميس، لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس، حيث تقلع رحلة الشركة من مطار القاهرة الدولي على رحلة رقم MS827 في تمام الساعة 12:15 على أن تصل إلى مصراتة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.

وأضاف: "وتشجيعًا من مصر للطيران للخط الجديد طرحت تخفيضا على أول أربع رحلات لهذا الخط على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50٪ والرحلات الثلاث الأخرى بتخفيض 25٪ في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري".

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم إلى مصراتة عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com أومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر .

يذكر أنه بعد إضافة مصراتة لشبكة خطوط مصر للطيران ستسير الشركة 15 رحلة أسبوعيًا لليبيا بواقع 7 رحلات جوية إلى بني غازي و7 رحلات جوية إلى معتيقية ورحلة واحدة إلى مصراتة.