ضياء رشوان: إسرائيل تشعر بالارتباك الشديد لمثولها أمام "العدل الدولية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال ضياء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تتبع سياسة الهروب إلى الأمام، وهي مرتبكة ارتباكا شديدا، بالأمس تحدث رئيس وزرائها يتحدث بالإنجليزية، ليبعث برسالة للعالم يزعم أن إسرائيل الضحية، وفريق الدفاع يفعل نفس الشىء، وهناك ارتباك شديد في الإعلام الإسرائيلي، لأنها المرة الأولى التي توضع إسرائيل متهمة أمام القضاء الدولي، وليس قضاء محليا ولا عربيا ولا إقليميا.

ولفت إلى أن هناك إحساسا شديدا بإدانة ما ستصدر على الاقل في الإجراءات الوقتية، وكانت إسرائيل ومسئولها وزير الطاقة ووزير الدفاع ورئيس الوزراء وكل المسئولين الكبار شددوا على ضرورة حصار غزة، ومنع دخول كل ما هو متعلق بالحياة خاصة الوقود، أما الآن إسرائيل تقر أن قطع للمساعدات وحصار غزة أمر سلبي.