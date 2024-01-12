بكري يكشف موقف الرباعي العربي من طلب أمريكا المشاركة في ضرب اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن وزير خارجية أمريكا للشرق الأوسط، وموقف التحالف الدولي ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: "مصر وقطر والسعودية والإمارات رفضوا المشاركة في التحالف الدولي لضرب الحوثيين، وأنتوني بلينكن طلب من هذه الدول المشاركة في توجيه ضربات في اليمن ضمن مخططتهم الصهيوني لإحداث أزمة بالمنطقة".

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي حذر سابقا من توسع الحرب في الشرق الأوسط، والذي يعني تغيير معادلة وخريطة المنطقة، معلقا: توسعة الحرب في المنطقة يعني الدخول في نفق مظلم، وعواقبه ستكون على رأس إسرائيل والولايات المتحدة، وقد يكون سيناريو جديد لما حدث في العراق.

وأضاف مصطفى بكري قائلا: "جنوب إفريقيا سجلت موقفا مشرفا ضد العنصرية بمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وفريق الدفاع الإسرائيلي حاول وضع مصر أمام مسئولية تحمل عدم وصول المساعدات من معبر رفح، متابعا: بعض اللجان المشبوهة التي تردد كلام تل أبيب تحاول الهجوم على مصر، في ظل الجهود التي قامت بها الدولة بما يتسق مع مبادئها.

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