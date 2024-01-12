نهاية مأساوية.. سقوط فتاة من الطابق الـ26 بفندق شهير في وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة المُطلة على كورنيش النيل بدائرة القسم، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بسقوط فتاة عمرها 22 سنة تعمل بفندق شهير وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق أبو العلا.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، وجار استدعاء أسرة الفتاة لاستجوابهم، وتحرر محضر بالحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.