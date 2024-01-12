لغز جثة طفل بترعة في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة طفل مجهول الهوية عثر عليه طافيًا بإحدى ترع مركز أوسيم يعكف رجال المباحث على فك طلاسمها.

مأمور قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة بأحد المصارف.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة طفل في العقد الثاني من العمر دون إصابات ظاهرية، ويراجع الضباط بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بفحص الواقعة والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة الموتى.