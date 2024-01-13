جولة تعريفية لأطفال 57357 داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نظمت مصرللطيران، جولة تعريفية لمجموعة من أطفال مستشفي 57357 داخل أكاديمية الشركة للتدريب لتعريفهم بمجال السفر والطيران، ولإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم، وكذلك التعرف على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية التي توليها الشركة الوطنية إهتماماً كبيراً.

وبدأت جولة الأطفال داخل الأكاديمية بالاستمتاع بتجربة الطيران داخل أجهزة الطيران التمثيلي المختلفة المتمثلة في طرازات A320, A320neo, A220 ، A330/ B737, B777 والمخصصة لتدريب الطيارين، وكذلك الاستماع إلى تعليمات السلامة والأمان علي متن الطائرة وغيرها من مراحل السفر المختلفة ، كذلك تم التعرف على طبيعة عمل الضيافة الجوية على متن الطائرة من خلال جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئ CEET؛ وجهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على تقديم الخدمات للركاب CST.

وتأتي هذه الجولة كجزء من الدعم العلمي والتربوي الحديث للأطفال عن طريق المحاكاة لكي يخوضوا تجربة جديدة تساعدهم في اكتشاف عالم السفر والطيران، كما حرصت الشركة على الاحتفال مع الأطفال بحلول العام الجديد وتقديم الهدايا التذكارية لهم.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بحسن الاستقبال وبتجربتهم الممتعة داخل نماذج المحاكاة، والتعرف علي مهام قائد الطائرة والضيافة الجوية ، وقدمت إدارة مستشفى 57357 الشكر لمصر للطيران على هذه اللفتة الطيبة وعلي حرص الشركة الوطنية على دعم المستشفي منذ سنوات في مختلف مجالات السفر والطيران.