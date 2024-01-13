وجبة سمك سببت غيبوبة.. كواليس تسمم 7 من أسرة واحدة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات المباحث الجنائية ملابسات تسمم أسرة كاملة في إمبابة فجر السبت.
تحريات المباحث توصلت إلى إصابة السبعة بغيبوبة نتيجة ادعاء تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة سمك.
تلقى اللواء ايهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة للقطاع إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تسمم جماعي بشارع المطار.
انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص بينهم زوجان وأبناؤهم الثلاثة بحالة تسمم.
نقل المصابون السبعة إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.