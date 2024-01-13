مصدر يكشف هوية وحالة مصابي حادث تسمم جماعي بشقة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن هوية مصابي حادث تسمم جماعي في إمبابة اليوم السبت.

قال المصدر إن المصابون بينهم رب الأسرة ويدعى أحمد سيد 60 سنة وزوجته أسماء علي 42 سنة و3 أبناء هم كل من: (دينا 15 سنة) ، (خالد 13 سنة) والثالث يدعى (حازم 11 سنة).

تحريات المباحث توصلت إلى إصابة 7 حالات بغيبوبة نتيجة ادعاء تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة سمك ويتلقون العلاج اللازم.

تلقى اللواء ايهاب خلاف مساعد مدير أمن الجيزة للقطاع إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تسمم جماعي بشارع المطار.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة 7 أشخاص بينهم زوجان وأبناؤهم الثلاثة بحالة تسمم.

نقل المصابون السبعة إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.