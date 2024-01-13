عمرو أديب: مصر تعيش حالة طوارىء لوجيستية بسبب موقعها الجعرافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الطبيعي أن تعيش الدولة في حالة طوارئ لوجستية على مدار الوقت بسبب موقعها الجغرافي، مضيفًا: كل يوم في مشكلة جديدة بسبب موقع مصر، وصانع القرار في مصر يجد نفسه أمام عدة تحديات يوميًا.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، أن مصر تتعرض لمشكلات كثيرة من وقت طويل، دون أن يرحمها أحد سواء من الخارج أو بعض من الداخل، مشيرًا إلى أنّ التحديات في المنطقة تؤثر على قناة السويس، وحجم إيراداتها من الدولار.

وتابع مقدم الحكاية: أن حركة التجارة الدولية انخفضت الفترة الأخيرة، متسائلا: "فكيف سيكون التأثير على مصر؟"، مشيرًا إلى أن الرد الحوثي المحتمل قد يؤثر على حركة السفن بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.