أخبار مصر

وسيم السيسي: اليهود رعاة غنم.. والمصريون هم من قاموا ببناء الأهرامات

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الأهرامات ليست مقابر ولم يتم بناءها للدفن، فلا يوجد بها مومياوات أو غرف للدفن والطقوس والصلوات الجنائزية، بل أنها كانت محطات للطاقة الضوئية.

وأضاف: "مصر عرفت الكهرباء منذ آلاف السنين والدليل على ذلك المصابيح الكهربائية الموجودة في معبد دندرة، وكانت أيضا محطات لتوليد الطاقة المستخدمة في قطع الجرانيت".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الماسونين اليهود أدعوا أنهم أصحاب كل ما في مصر، ويكفي أن بيجن في احتفالية السلام 1979 قال في كلمته إنه تعب في اتفاقية السلام وفي هذه المفاوضات كما تعب أجداده في بناء الأهرامات، فاليهود تاريخهم معروف وكانوا رعاة للغنم.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا