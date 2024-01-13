النيابة تحقق في العثور على جثة طفل بترعة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة طفل مجهول الهوية بإحدى ترع مركز أوسيم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

مأمور قسم شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة بأحد المصارف.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة طفل في العقد الثاني من العمر دون إصابات ظاهرية، ويراجع الضباط بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة وجه بفحص الواقعة والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة الموتى.