"خلود" تطلب خلع زوجها: "بيقولي فرفشي زميلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

قامت "خلود ح."، 30 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "بيقولي اقعدي مع زميلي قاعدة فرفشة".

تروى الزوجة تفاصيل زواجها من "حسام ح."، 37 سنة، صاحب شركة تمويل عقاري، لمصراوي قائلة، تقابلنا بأسانسير عمارة منزلنا، وهو كان يتفقد بعض الشقق للشراء، وبعدها لاحظت سؤاله المستمر والمتكرر للبواب، حتى تعرفنا على بعض، وتولدت بيننا علاقة عاطفية جعلتني اتمسك بالزواج منه بعد سنة ونصف قصة حب.

تكمل الزوجة: "لم أجد بزوجي ما يجعلني أرفضه فهو شاب ومحترم وميسور ومتعلم، وبعد الزواج وجدته يفعل ما يجعلني سعيدة، لكن ما خفي كان أعظم فزوجي مدمن مخدرات، ولم يظهر ذلك أمامي.

وبعد عدد من الشكاوى لمنزل أهلها والدموع لا تتوقف بعينها قائلة: "بيقولي اقعدي فرفشي زميلي"، لم أجد زوجي وقتها شخص عاديا، ودخلت معه في مشادة كلامية تطور لشجار كبير جعلني أنقل إقامتي لمنزل أهلي.

تختتم "خلود": لم يعترف بفعلته أو كلماته ينكرها أمام أسرتي، شعرت باستحالة العيشة معه، وطلبت الطلاق لكنه رفض وخلال مكالمات هاتفية قمت بتسجيل كلماته والاعتراف بما فعله، ومن بعدها قررت الذهاب إلى القضاء للتخلص من تلك الشخصية.

لجأت السيدة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى خلع ضده وحملت رقم 2770 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.