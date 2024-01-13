وزير النقل: استلام سفينة "وادي العريش" من ترسانة هانتونج الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تسلم شركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل أحدث سفن الصب الجاف السفينة وهي سفينة "وادي العريش" والتي يبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن وحيث تم استلامها من ترسانة هانتونج الصينية -أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف- لتنضم السفينة "وادى العريش" لأسطول الشركة التجاري الوطني رسميا خلال يناير 2024.

السفينة "وادي العريش" تعد درة الأسطول التجاري الوطني لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية ولتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 مترًا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.

وكلف محمد سليمان، العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، بحضور مراسم استلام السفينة بتكليف من وزير النقل بمدينة نانتونج بدولة الصين.

وأكد وزير النقل، أن اليوم هو يوم مهم للنقل البحري الذي يعتبر أحد أهم قطاعات وزارة النقل، لافتًا إلى أن سفينة وادي العريش هي السفينة الثانية التي يتم تسلمها لتدعيم الأسطول التجاري الوطني لشركة الملاحة الوطنية خلال أقل من 7 أشهر وذلك بعد سفينة وادي الملوك التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع العلم المصري عليها خلال الافتتاح الرئاسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية منتصف يونيو 2023 وهو ما يجسد الانطلاقة الكبيرة لتدعيم الأسطول التجاري المصري تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى أنه بذلك يصبح الأسطول التجاري الوطني للشركة مكونًا من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لمصر وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف أن وزارة النقل تهدف إلى الوصول بأسطول الشركات التابعة لها إلى 31 سفينة عام 2030 وهي شركات (الملاحة الوطنية - الجسر العربي للملاحة - القاهرة للعبارات - المصرية لناقلات البترول)، ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا ليكون قادرًا على خدمة البضائع الاستراتيجية من ناحية الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

وأوضح وزير النقل، أنه بالتوازي مع شراء سفن جديدة، يتم تنفيذ الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وأن شركة الملاحة الوطنية تقوم حاليًا بوضع اللمسات النهائية للتعاقد على بناء سفينتين جديدتين من ذات الطراز ومخطط استلامهم خلال عام 2026 لتكون الشركة انتهت من تجديد حوالي 40% من قوام أسطولها التجاري الوطني خلال 3 سنوات فقط وهو ما يعد إنجازًا.