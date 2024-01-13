محمد اسماعيل - القاهرة - وظائف النيابة الإدارية 2023.. اليوم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين (تفاصيل)

القاهرة - الخليج 365

أعلنت النيابة الإدارية عن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، وفقًا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بدأ من اليوم السبت.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

1) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.

2) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.

3) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.

4) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.

5) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

كانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في إعلان وظيفة مندوب مساعد، حتى 10 يناير المقبل، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

وقررت النيابة الإدارية عدد من الشروط التي يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.