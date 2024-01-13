صور| الداخلية تطلق حملات "تبرع بالدم" لضباط وطلبة معاهد معاوني الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع التدريب بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملات للتبرع بالدم لعدد من المستشفيات، شارك خلالها عدد من ضباط وأفراد وطلبة معاهد معاوني الأمن.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية، وفي ضوء تفعيل المشاركات الإنسانية الفعالة لأجهزة وزارة الداخلية.