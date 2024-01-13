حاولا غسل 10 مليون جنيه.. ضبط شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين –لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بمحافظة دمياط؛ لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع وقيامهما بغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ 10 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.