جمع 1.5 مليون جنيه من ضحاياه.. سقوط مستريح الفخار بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالغربية؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية)؛ لاتهامه بتلقي 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتجارة الفخار مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.