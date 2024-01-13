الكنز المزعوم يخطف زهرة شاب داخل بئر بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه في أثناء التنقيب عن الآثار بمركز الصف جنوب الجيزة اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار ووجود جثة بدائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

التحريات الأولية بينت مصرع شاب يبلغ من العمر 22 سنة في أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل رفقة 4 آخرين فروا هاربين.

ويعمل رجال الأمن على انتشال الجثة من البئر وضبط المتهمين الهاربين بالتنسيق مع وحدة مباحث الصف.