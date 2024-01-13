الحزام وتطبيق الرادار والسرعة الزائدة.. غرامات المخالفات المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، بإلغاء رسوم التظلم على المخالفات المرورية التي تبلغ 100 جنيه حاليا في 3 حالات.
وتُلغى رسوم التظلم إذا أسفر الفحص عن:
1- تسجيل المخالفة بطريق الخطأ
2- عدم صحة المخالفة
3- المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم
ويستعرض "الخليج 365" غرامات المخالفات المرورية وفق قانون المرور وتعديلاته الأخيرة وهي كالتالي:
- القيادة بدون حزام الأمان: 100 - 300 جنيه
- تجاوز السرعة المقررة: 300 - 1500 جنيه
- ارتكاب فعل مخالف للآداب بالمركبة: 300 - 1500 (+الحبس)
- القيادة بدون رخصة مركبة: 300 - 1500 جنيه
- التحدث في الهاتف أثناء القيادة: 100 - 300
- القيادة برخصة منتهية: 300 - 1500 جنيه
- الانتظار في الممنوع: 200 - 500 جنيه
- تعمد تعطيل حركة المرور: 300 - 1500
- استعمال تطبيقات كشف الرادار" 1500 - 3000 (+الحبس 6 أشهر)