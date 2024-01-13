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الحزام وتطبيق الرادار والسرعة الزائدة.. غرامات المخالفات المرورية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، بإلغاء رسوم التظلم على المخالفات المرورية التي تبلغ 100 جنيه حاليا في 3 حالات.

وتُلغى رسوم التظلم إذا أسفر الفحص عن:

1- تسجيل المخالفة بطريق الخطأ

2- عدم صحة المخالفة

3- المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم

ويستعرض "الخليج 365" غرامات المخالفات المرورية وفق قانون المرور وتعديلاته الأخيرة وهي كالتالي:

- القيادة بدون حزام الأمان: 100 - 300 جنيه

- تجاوز السرعة المقررة: 300 - 1500 جنيه

- ارتكاب فعل مخالف للآداب بالمركبة: 300 - 1500 (+الحبس)

- القيادة بدون رخصة مركبة: 300 - 1500 جنيه

- التحدث في الهاتف أثناء القيادة: 100 - 300

- القيادة برخصة منتهية: 300 - 1500 جنيه

- الانتظار في الممنوع: 200 - 500 جنيه

- تعمد تعطيل حركة المرور: 300 - 1500

- استعمال تطبيقات كشف الرادار" 1500 - 3000 (+الحبس 6 أشهر)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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