الحزام وتطبيق الرادار والسرعة الزائدة.. غرامات المخالفات المرورية

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت، بإلغاء رسوم التظلم على المخالفات المرورية التي تبلغ 100 جنيه حاليا في 3 حالات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012