ماذا قال رضا عبدالعال ردًا على اتهامه بسبّ ثلاثي الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، في تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، بشأن اتهامه بسب وقذف الثلاثي ربيع ياسين، وعماد النحاس، ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين، خلال حلقة تليفزيونية، إنه كان يرد على سؤال مقدم البرنامج.

وأنكر رضا محمد عبدالعال سلطان، خلال التحقيقات، ما أسند إليه من اتهامات، معللاً بأن ما قرره أثناء تلك الحلقة التليفزيونية هو على سند ما هو متعارف عليه، وما شاهده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من أن الشاكين كانوا متواجدين في ميدان رابعة والنهضة.

وأردف بعدم قصده أي شيء من تلك العبارات وأنها كانت في سياق السؤال الموجه إليه من مقدم الحلقة وانتهي في أقواله إلى عدم تدخل أي شخص في أقواله أثناء الحلقة، وأنه لم يكن هناك أحد متواجد آنذاك.

كانت محكمة جنح قسم ثالث أكتوبر، السبت، قررت تأجيل محاكمة الكابتن رضا عبد العال، المحلل الرياضي ولاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق، بتهمة سب وقذف الثلاثي ربيع ياسين، وعماد النحاس، ومختار مختار، لاعبي الأهلي السابقين. لجلسة 3 فبراير.

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبد العال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري.