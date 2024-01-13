حازت "التامول".. قرار من النيابة ضد التيك توكر إنجي حمادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة، اليوم السبت، بإحالة التيك توكر إنجي حمادة إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المود المخدرة.

وقال وائل سعيد، محامي المتهمة إن المحكمة أحالتها للجنايات لحيازته مخدر "التامول".

وأضاف "سعيد" لـ"الخليج 365" أن النيابة فصلت قضية الفيديوهات الخادشة للحياء عن قضية المخدرات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، جديد حبس "سماح. م" الشهيرة بـ"إنجي حمادة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتواجه "حمادة" اتهامات بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتحريض بالإغراء على الدعارة عبر نشر فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية بالمجتمع.