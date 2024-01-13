30 صورة ترصد آخر الأعمال الإنشائية في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، 30 صورة حديثة لمدينة العلمين الجديدة، أظهرت مناطق الأبراج والفنادق والمسجد والكنيسة والأحياء السكنية.

كان مجلس الوزراء وافق على المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الحضاري لكونه يعزز عناصر القيمة المضافة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، من خلال موقعها المُميز، ومقوماتها الطبيعية الساحرة.

ويستهدف ذلك تحقيق مبدأ الاستدامة بتوفير فرص حقيقية للاستثمار، ليتوافر بالمدينة أنشطة اقتصادية وسياحية متنوعة جاذبة طوال العام.

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