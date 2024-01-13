انتشال جثة شاب من حفرة الكنز بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ البري جثة شاب لقي مصرعه داخل بئر في أثناء تنقيبه خلسة عن الآثار بالصف.

تبين بالفحص أن الضحية يدعى أحمد خالد يبلغ من العمر 25 سنة يقيم قرية الأقواز وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انهيار ووجود جثة بدائرة المركز.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

التحريات الأولية بينت مصرع شاب يبلغ من العمر 22 سنة في أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل رفقة 4 آخرين فروا هاربين.

ويعمل رجال الأمن على ضبط المتهمين الهاربين بالتنسيق مع وحدة مباحث الصف.