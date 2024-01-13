باحث في الشئون الإسرائيلية: غضب شعبي ضد نتنياهو ومطالبات بإقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن هناك حالة من الارتباك داخل الجانب الإسرائيلي، وأنه لأول مرة توجد حالة غضب مرتفعة وحالة انقسام من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أحمد فؤاد أنور في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك إهانات متكررة من جانب الإسرائيليين ضد رئيس الاركان الإسرائيلي، وتم صدور تصريحات بين الوزارء وبعضها أحدثت نوعا من البلبلة والتفكك بينهم.

وتابع: أرقام الخسائر في الصفوف الإسرائيلية فادحة في الاقتصاد والبناء وغيرها، وهم لم يضعوا في الحسبان تطور الموقف إلى الآن.

وأشار أحمد فؤاد، إلى أن إسرائيل حتى الان لم تستطع أن تحرر أسراها سواء بالقوة أو بالتفاوض، لافتًا أن هناك حالة من الاحتشاد والاحتقان تتزايد بقوة وتطالب بانتخابات مبكرة لأول مرة أثناء الحرب، وهناك دعوى لإقالة رئيس الوزراء، من جانب أهالي الأسرى والمتحيزين.

واستكمل: الشعب الإسرائيلي أصبح يشعر الآن بعدم المصداقية أو القدرة على الاستمرار في عملية الحرب، وأن الهجرة العشوائية أحد خسائر إسرائيل في هذه المعركة، معلقاً: نتنياهو ينظر فقط إلى عوامل شخصية، وهذا سبب المطالبات الشعبية بإقالته.

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