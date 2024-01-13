محام يكشف موعد إصدار محكمة العدل الدولية حكمها على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور أحمد العطار، المحامي المشارك في استئناف محكمة العدل الدولية، إن دولة جنوب إفريقيا قدمت ملف مكون من 84 ورقة لتثبت اتهمامها لإسرائيل بارتكابه جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأوضح "العطار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، مع الإعلامي سيد علي، أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية حكمها بحق إسرائيل خلال شهر بحد أقصى.

وأوضح، أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون ملزمًا من الناحية النظرية فقط، وبعدها يمكن لدولة جنوب إفريقيا التوجه بالحكم الذي حصلت عليه ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن لتفعيل القرار، مطالبًا بأن يكون هناك اتجاه آخر ضد إسرائيل مثلما فعلت دولة جنوب إفريقيا، حيث أن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني لا تسقط بالتقادم.

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