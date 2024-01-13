بيضغط على زوجته.. تفاصيل فيديو ضرب وتعذيب "رضيعة الشرقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو تتضمن تعدي شخص على طفلة رضيعة بالشرقية.

وذكرت الداخلية في بيان اليوم السبت: "انتشرت عدد من مقاطع الفيديو تتضمن تعدي أحد الأشخاص على طفلة رضيعة بالضرب والتعذيب وتصويرها بهاتفه المحمول، مخاطبًا إحدى السيدات حال تعذيبه لتلك الطفلة، وذلك بمسكنه بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية".

وأوضحت أن بالفحص وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط المذكور وتبين أنه عاطل - له معلومات جنائية، وبمواجهته بتلك المقاطع اعترف بتعذيبه ابنته - عام ونصف - مقيمة رفقته عقب ترك والدتها ربة منزل - مقيمة بمحافظة السويس، مسكن الزوجية منذ شهر ونصف لوجود خلافات زوجية بينهما، وإرسال تلك المقاطع لزوجته للضغط عليها وإجبارها على العودة للمنزل، وبمناظرة الطفلة تبين إصابتها بكدمات متفرقة.

بسؤال والدة الطفلة أيدت ما سبق ونوهت بقيامها بترك مسكن الزوجية لقيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.