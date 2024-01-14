بالصور.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد شقيقها بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، شقيقها بعيد ميلاده، ونشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقالت رضوى في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كل سنه وانت طيب يا حبيب قلب اختك من جوه و تعيش دايما سندى و ضهرى و هديه ربنا ليا…و عندى امل انها تبقى آخر سنه عزوبية و تتجوز بقى و تخلصنى و افرح بيك بدل كل انت مجننى كده.

وفي سياق آخر، طالبت رضوى الشربيني، خلال حلقة من برنامجها "هي وبس" على قناة "سفرة"، بالدعاء لأهل السودان للخروج من أزمتهم الحالية، وعلقت على هاشتاج "احموا النساء من الاغتصاب" والذي انطلق كصرخة استغاثة بعد تعدد حالات الاغتصاب التي سجلتها المنظمات الأممية.

وقالت الشربيني إن شهادات لناجيات من الاغتصاب هناك تداولتها البيانات الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة على مدار الفترة الماضية.