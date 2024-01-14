أخبار مصر

مصطفى بكري: الرئيس قد يلجأ إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء القسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
قال النائب مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن التعديل الوزاري، وهذا عُرف سياسي لبداية الفترة الرئاسية الجديدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن التغيير الوزاري كان دائمًا ما يحدث ما بعد أداء الرئيس للقسم، ومن المفترض أن يُؤدي السيسي القسم في شهر إبريل، ولكن إدراكًا من القيادة السيسي للظروف الراهنة، فقد يلجأ الرئيس السيسي إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء القسم.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك عددًا من الوزراء لم يؤدوا الأداء الفاعل، وإذا قام الرئيس بإجراء تغيير وزاري، فسيقوم باختيار رئيس جديد للوزراء، وهذا لا يعني أن رئيس الوزراء لم يقم بعمله على أفضل وجه ، فالتغيير سنة الحياة.

ولفت إلى ان الشعب المصري ذكي، واختار الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفاع عن الأمن القوم وحماية مصر من المخاطر، وجني ثمار الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من مشروعات وطنية ومشروعات بنية تحتية.

وأضاف أن حزمة زيادة الأسعار التي حدثت في الكهرباء وخلافه يزيد أعباء المواطن المصري، معقبًا: " كل الطبقات الآن تساوت، لم يعد هناك طبقة متوسطة الآن في مصر"

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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