القضاء الإداري يقضي بصحة انتخابات الزمالك عدا المنصب المرشح عليه حسام المندوه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بصحة انتخابات نادي الزمالك، فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.

كانت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، قبلت الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بـ انتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك، واستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة في يوم 20/10/2023، في الدعوى التي حملت رقم 77/78723.