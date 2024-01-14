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6 كيلو "حشيش وهيروين وأيس".. القبض على تجار الكيف في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 8 عاطلين بحوزتهم 6 كيلو هيروين وحشيش وأيس.

البداية تعود عندما تم ضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.400 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس - سلاح أبيض "سكين") .

كما تم ضبط 3 أشخاص بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.900 كيلو جرام)، وضبط (عاطلان، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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