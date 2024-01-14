حداد يحول منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح بالبدرشين

بتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين من ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012