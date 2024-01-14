حداد يحول منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على حداد حول مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.
معلومات وردت أكدتها تحريات العميد محمد مختار رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب أن حدادًا مقيم بدائرة مركز البدرشين يدير ويصنع الأسلحة داخل منزله.
بتقنين الإجراءات تم استهداف الورشة وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين من ضبطه وعُثر بداخلها على (بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 2 طبنجة – كمية من الطلقات النارية - مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع).
أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.