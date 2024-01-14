"سميرة" تطلب خلع زوجها: "قص شعري حزنًا على وفاة أمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت" سميرة.م"، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها، مبرر ذلك

"قص شعري بعد وفاة أمه ويضربني ليخرج من حالة الاكتئاب".

قالت الزوجة في دعواها رقم 439 لسنة 2022: "دخلت أمي إلى المستشفى بعد مرورها بوعكة صحية شديدة جعلتها تقيم بالرعاية شهر كامل، ومن هنا وجدت الشاب الذي يقيم مع والدته بغرفة السكتة الدماغية، ويبكى بشدة، تحدثنا وتولدت مع الأيام بيننا علاقة عاطفية لكن مع الأسف الشديد خرجت من المستشفى بدون أمي، ومن هنا حضر العزاء بمنزلنا وتعرف على شقيقتي ووالدي".

أضافت مقيمة الدعوى: "لم يخطر ببالي أن تكون وفاة أمي تكن سببا في ولادة قصة حب بداخلي رغم امتناعي الشديد عن إقامة علاقات من فترة طويلة، لكنه طالبني بعد إتمام سنوية أمى بطلب الزواج، وبالفعل حضر لمنزل أهلي وتم الاتفاق والزواج خلال 7 أشهر فقط، زواج دام سنة ونصف فقط.".

أكملت الزوجة: "عشت معه أجمل أيام حياتي، وتظاهر بالحب والحنية التي لم أجدها بمنزل أهلي طول حياتى، جعلني أتمسك بالمعيشة معه وأفعل ما يريد حتى يشعر بالسعادة، وظل الوضع بيننا حتى عادت أمه إلى المستشفى وتغير حاله بعدها".

أوضحت: "ماتت أمه متأثرة بمرضها، وانقلب حال زوجي بعدها، ضرب وسب وصوت عالي ومخدرات، وشافني بسرح شعري قصه أمام الموجودين حزنا على وفاة أمه".

حاولت السيدة طلب الطلاق لكن زوجها رفض، ولجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده، مازالت منظور أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.