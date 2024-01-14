رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل قانون الشرطة، وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيكات بدون رصيد.



كما قرر المجلس أيضا، على إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم في واقعة الغش في الامتحانات بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي.