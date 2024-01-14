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سقوط عصابة تزور المحررات الرسمية في الشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط 3 أشخاص بالشرقية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة فاقوس) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 خاتم شعار الجمهورية - أكلاشيه منسوب لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الخطابات والدفاتر والنماذج والأوراق البيضاء منسوبة لإحدى الجهات الحكومية - عدد من الأوراق "بدون بيانات" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" - عدد من عقود البيع والإيجار والتوكيلات - إيصالات تحصيل رسوم خالية البيانات ومستندات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - سيارة "ملاكي" -مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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