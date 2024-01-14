القبض على حرامية شقق مصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بالقاهرة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات نافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها، ووجود بعثرة بالشقة.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة "قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم (مشغولات ذهبية – 3 جهاز "لاب توب").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.