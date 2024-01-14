قتلوه عامل وشروع في قتل ابنه على الدائري.. قرار من الجنايات لـ7 متهمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص الشروع في قتل نجله وآخر رميا بالرصاص في الوراق، لجلسة 22 إبريل الجاري، لمرافعة الدفاع.

شُكلت هيئة الجلسة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشارين مختار عنصيل سالم و المستشار وائل رجب سيد.

اسند أمر الإحالة للمهتمين بالقضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق والمقيدة برقم 3218 لسنة 2023 كلي الجيزة للمتهمين السبعة ( " عبد القادر. م" 22 عامًا، و "سالم. س" 23 عامًا، و "حسين .ي" 25 عامًا، و "كريم .ا" 19 عامًا، و"يوسف .م"20 عامًا، و "محمود .ش" 22 عامًا، و "محمد .م"40 عامًا)، انهم في 13 أبريل 2023، قتلوا عمداً "صادق" مع سبق الإصرار ذلك علي إثر خلاف بينه وبين المتهم الأول "عبد القادر"، فاستعان الأخير بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي إزهاق روحه.

وأضاف أمر الإحالة ان المتهمين أعدوا لذلك سلاح ناري "فرد خرطوش" وما أن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه ضربًا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه وذلك قاصدين قتله.

وأضافت أمر الإحالة أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليه "محمد"، و "تامر. س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما أن ظفروا به ورفقته نجله وأخر حتى أطلقوا صوبه وابل من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا عمدا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليها ضررا ماليا، كما حازوا المتهمين وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.