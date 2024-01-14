وقفة احتجاجية.. تفاصيل اليوم التضامني مع فلسطين بـ"الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تنظم نقابة الصحفيين فعاليات اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطينى غدًا الإثنين، فى ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الصهيونى تحت عنوان "100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمى الحرب".

ويبدأ اليوم بمعرض صور لجرائم العدوان، يعقبه مؤتمر صحفى فى الثالثة والنصف عصرًا يحضره ممثلون عن السفارة الفلسطينية، واتحاد المحامين العرب، والمحامي الدولي ناصر أمين، ويديره نقيب الصحفيين خالد البلشى.

ويبدأ المؤتمر بكلمة لنقيب الصحفيين حول جرائم العدوان الصهيوني ضد الصحفيين، وخطوات النقابة لدعم الشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب ويعقبها كلمة للمستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية حول جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني خلال 100 يوم، وجهود توثيق العدوان، وسبل الاستفادة منها في المحاكمة.

ويعقبها كلمة اتحاد المحامين العرب لإعلان تفاصيل ما يقوم به الاتحاد، وجهوده فى إطار محاكمة مجرمي الحرب الصهيوني، ويمثل الاتحاد سيد شعبان القائم بأعمال أمين عام الاتحاد، ولمياء مبدى، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالاتحاد.

ويلقي ناصر أمين المحامى أمام الجنائية الدولية كلمة حول سبل دعم الجهود الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب سواء أمام الجنائية الدولية، أو محكمة العدل الدولية.

ويعقب المؤتمر وقفة احتجاجية لمدة ساعة تبدأ فى الخامسة والنصف، وتنتهي فى السادسة والنصف مساءً، يعقبها حفل فني لدعم فلسطين يحيه الفنان أحمد إسماعيل ببهو النقابة.

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