ضبط مصنع تحت بئر سلم يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

قام جهاز حماية المستهلك "مصنع تحت بير السلم" بضبط مصنع بنطاق محافظة القليوبية، يقوم بتصنيع مراتب مُقلدة تحمل علامات تجارية شهيرة قبل تداولها بالأسواق.

وفي بيان صحفي أعلن الجهاز أنه تم تحرير محضر بالواقعة لإنتحال إسم وصفة علامات تجارية، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وذلك بناء علي معلومات وردت للجهاز، عن وجود بعض المصانع غير المُرخصة بنطاق محافظة القليوبية، التي تقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدي الشركات الشهيرة في السوق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري، مما يؤثر علي الإقتصاد القومي وتداول منتجات للمستهلكين بالأسواق مجهولة المصدر.

وعلى الفور، قامت حملة مُكبرة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، بإستهداف المصنع المذكور، وتبين بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع وإنتاج مراتب مٌقلدة لإحدى الشركات الشهيرة في السوق ويقوم بوضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وأنه لا يوجد معه أي عقد وكالة من الشركة المالكة للعلامة التجارية لتصنيع المنتج لديه ، وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التصنيع والتغليف، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك الموطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة والوهمية التى تقوم بالإعلان عن مواصفات المُنتج على خلاف الحقيقة ، كما يناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.