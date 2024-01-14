وزير الشباب: عدم وجود وظائف حكومية يساعد في القضاء على الكسل الذهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة معنية بالشباب مع الجهاز الحكومى، ولا يوجد وظائف حكومية من فترة وهذا له ايجابيات القضاء على الكسل الذهني، وعلى الشباب البحث عن فرص عمل وذلك من خلال التفاعل مع المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم لاستعراض خطة عمل وزارة الشباب والرياضة فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة.

وتابع :" البطالة تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وزيادة روافد دعم القطاع الخاص من قبل الدولة موجود، وتدعيم فكرة التدريب والتأهيل بشكل كبير جدا من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، والوزارة تتعامل مع كل القطاعات وفقا للامكانيات المتاحة، خاصة وأن مراكز الشباب موجودة فى كل ربوع المجتمع المصرى".

وأشار إلى أن تطوير مراكز الشباب ودعمها من الأولويات، متابعا:" القروض كان لها عوامل نفسية سلبية، وعملت الوزارة على ضرورة القضاء على هذه النظرة ، وذلك من خلال مساعدة الشباب فى المشروعات الصغيرة بمختلف القطاعات.

وأكد صبحي، دعم فلسفة الاستثمار فى المجال الرياضى، وهناك نتائج ملموسة فى هذا الاستثمار، وفيما يخص الملاحظات والمشاكل يتم التعامل معها على وجه السرعة للتغلب عليها.