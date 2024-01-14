حاز 250 تذكرة هيروين.. السجن والغرامة لعاطل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لحيازة مواد مخدر "هيروين" في الجيزة.

صدر قرار الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

أسند أمر الإحالة في القضية رقم 14592 لسنة 2023 جنايات قس الجيزة، للمتهم "محمد . س"،31 سنة، عامل، في يوم 13 سبتمبر 2023، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واوضح امر الإحالة ان المتهم حاز و أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

تعود احداث القضية عندما ضبطت مأمورية من قسم شرطة الجيزة المتهم بعدما وردت معلومات سرية تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة "هيروين" و"حشيش" متخذا دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الآثم.

وعثرا بحوزته علي 250 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر "85 جرام".