"علاقة محرمة مع ابن عم جوزها".. قرار من النيابة ضد المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس عامل وربة منزل لاتهامهما بقتل زوج الثانية وتقطيعه لأشلاء بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بالإسراع في إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من سيدة تفيد بتغيب زوجها وبفحص الأجهزة الأمنية بلاغ الزوجة، اكتشفت عدم صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم الذي ادعت زوجته فيه اختفائه.

وأوضحت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل- عامل رخام، واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة، خوفا من افتضاح أمرهما، وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.