لميس الحديدي تعليقا على تصريحات مدبولي: نتمنى مكاشفة الناس ومصارحتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علقت الاعلامية لميس الحديدي على التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هامش احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي وصف فيها الأزمة الاقتصادية الراهنة بالخانقة.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: رئيس الوزراء قال النهاردة إن الأزمة الاقتصادية خانقة.. ويوم 18 نوفمبر قال إنها عابرة.. وفي مطلع يناير قال هتتحل منتصف 2025، مابقتش فاهمة هي خانقة ولا عابرة ولا هنحلها ولا هتستمر معانا لغاية 2025.

وتابعت: أتمنى أن تقول لنا ماذا ستفعل في عام 2024؟.. ماعنديش أمل ابص على ست سنوات قبل ماشوف عام 2024، هتحل إزاي أزمة الالتزامات؟ لدينا 42 مليار دولار خلال عام 2024 هنجيبها منين؟ كيف وأين الموارد ونحن نفتتح ثلاثة ابراح كثيرة؟.

مردفة: "هذا يذكرنا بأزمة الكهرباء قال الحر ودرجة الحرارة عالية وأول ماتنزل تحت 35 درجة مؤية هيختفي تخفيف الاحمال ودلوقتي نزلت الحرارة لحدود 12-13 درجة مؤية ولسه الكهرباء بتقطع، وقال في نصف سبتمبر تنتهي أزمة تخفيف الاحمال وبقينا في نصف يناير ولسه الكهرباء بيتم قطعها".

وشددت على أهمية المصارحة والمكاشفة وأن تطلع الحكومة الناس ماذا ستفعل قائلة : "المكاشفة ثم المكاشفة والمصارحة ونقول للناس ماذا سيحدث؟ وماذا نتوقع؟".

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