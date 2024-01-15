"صورت جوزها مع مرات أخوه".. كيف تخلص شاب من زوجته بالشرقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية شهدتها إحدى القرى التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حينما أقبل شاب على التخلص من زوجته بسبب اكتشافها خيانته لها.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد زوجها في يوليو من عام 2021.

المجني عليها تدعى "ع. ع" 23 سنة، أما زوجها فهو "إ. ش" 27 سنة- نجار. بدأت حياتهما معًا قبل الواقعة بعدة سنوات، رزقهما الله خلال هذه الفترة بطفل يبلغ من العمر سنتين.

حياتهما مسقرة وهادئة بدرجة كبيرة، لم تتغير قط إلا حينما اكتشفت الزوجة ارتباط زوجها بعلاقة غير شرعية مع زوجة شقيقه الأكبر "سلفتها"، حينها بدأت الأمور تتغير تمامًا.

المجني عليها طالبت زوجها على الفور بترك هذه العلاقة، لكنه استمر فيها دون النظر إلى مشاعر زوجته، واستمر الوضع هكذا لفترة حيث كان المتهم يستغل غياب شقيقه ويُقيم علاقته غير الشرعية مع زوجته.

الظروف ساعدت الزوجة في اكتشاف استمرار زوجها في علاقته، وقامت بتصويره رفقة "سلفتها"، الأمر الذي لم يتحمله الزوج فقرر التخلص منها وقتلها لعدم افتضاح أمره مع شقيقه وأفراد عائلته.

بدأ الزوج المتهم يُخطط للتخلص من زوجته، حتى جاء يوم الواقعة وطلب من زوجته الذهاب لشراء فاكهة وعندما خرجت طلب مقابلتها خارج القرية، وعندما حضرت الزوجة استدرجها على مقربة من مصرف ري وقام بدفعها بالمياه حتى غرقت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

عقب عدة أيام من تغيب الززوجة وبعد العثور على جثتها تبين سرقة "حلقها" وظهر واضحًا تعرضها لقطعُ بالأذن، ما جعل أسرتها تؤكد أن الفتاة ماتت في جريمة وليس انتحارًا أو غرق طبيعي.

ظلت محاولات فك لغز الجريمة مستمرة إلى أن تم اكتشاف أن الزوجة كانت قد قامت بتصوير فيديو لزوجها مع زوجة أخيه، فكان هذا الفيديو نقطة تحول في القضية لمواجهة الزوج والضغط عليه للاعتراف بجريمته.

وفي أقواله بالتحقيقات، قال المتهم إنه كان يوجد بينه وبين زوجته خلافات زوجية، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية ما آثار غضبه وفكر في الانتقام منها، وفي المساء استدرجها إلى خارج القرية، وقام بخنقها وانتزع مصوغاتها الذهبية منها وألقى بها في المياه، ثم عاد للمنزل واتصل بأسرتها يسأل عنها مبررا ذلك بخروجها لشراء الفاكهة وعدم عودتها للمنزل.

وتلقى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم بتغيب ربة منزل، 23 سنة،وفي وقت لاحق تلقى المركز بلاغاً بعثور الأهالي على جثتها طافية أعلى مياه إحدى الترع بدائرة المركز على بعد عدة كيلومترات من قريتها، وتبين عدم وجود المصوغات الخاصة بها التي كانت ترتديها.

وفي 11 أغسطس 2021 قرر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجته وإلقائها في ترعة بدائرة المركز، بعد اكتشافها أنه على علاقة غير شرعية بسيدة أخرى وتهديده بفضح أمره إذا لم ينه تلك العلاقة.

ولاحقًا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.